На федеральные 1,7 млрд рублей в Челябинске реконструируют очистные сооружения

В правительстве Челябинской области сообщили, на какие цели региональные власти направят 1,7 млрд руб., заявка на которые была одобрена федеральной правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

649,4 млн руб. планируется направить на модернизацию очистных сооружений водозабора областного центра. Проект должен быть реализован в 2024 году. Это позволит значительно повысить качество и надежность питьевого водоснабжения жителей Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска, отмечают в региональном правительстве.

1,025 млрд руб. направят на реализацию третьего этапа реконструкции очистных сооружений челябинской канализации. В следующем году построят станцию ультрафиолетового обеззараживания.