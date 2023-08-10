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В Новосибирской области арестован обвиняемый в изнасиловании подростка

В Новосибирской области Доволенский райсуд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в изнасиловании 14-летней девочки. Его поместили под стражу до 8 октября.

42-летнему жителю Доволенского района предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 131 УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уточняется, что обвиняемый являлся сожителем матери пострадавшего подростка.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что правоохранительные органы Красноярского края задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Им оказался 34-летний мужчина. Злоумышленника поймали в квартире его знакомой.

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Александр Киселев

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