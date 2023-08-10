Директора Казанского медколледжа отправили под домашний арест по делу о взятках

Директор Казанского медколледжа Зухра Хисамутдинова была отправлена под домашний арест по делу о получении взяток. Такое решение принял Советский райсуд Казани, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, госпожа Хисамутдинова была задержана на этой неделе. Ей предъявлено обвинение по четырем эпизодам получения взяток. Общая сумма составляет 250 тыс. руб. При этом следствие считает, что количество эпизодов может увеличиться до сотни. Следователи считают, что деньги передавались за содействие при поступлении абитуриентов.

«Проводится большой ряд оперативно-следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов. У следствия имеются все основания полагать, что Хисамутдинова совершила около 100 коррупционных преступлений в виде получения взятки»,— заявил следователь Тимур Байгузин.

В квартире у обвиняемой во время обыска изъяли около 17,5 млн руб. наличными, хотя средняя зарплата госпожи Хисамутдиновой составляет порядка 100 тыс. руб. Обнаруженные средства, по мнению следствия, были получены преступным путем.

"Ъ-Казань"