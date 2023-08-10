Товарооборот Башкирии и ОАЭ за пять месяцев вырос в десять раз

Внешнеторговый оборот Башкирии и Объединенных арабских эмиратов с января по май текущего года вырос в 10,2 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт увеличился в 10,8 раз, а импорт вырос в два раза, сообщили в пресс-службе правительства республики.

На встрече с участием чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом аль-Джабером стороны обсудили инвестиционные проекты в сфере туризма, перспективы в машиностроении и нефтехимической промышленности.

«Наши партнеры из ОАЭ выразили желание поставлять башкирский мед напрямую в эмираты, поэтому этот вопрос мы будем совместно отрабатывать»,— отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

Майя Иванова

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