В Кургане возбуждено дело по факту смертельного наезда на горожанку с ребенком

Жительницу Кургана и ее двухлетнего ребенка насмерть сбил водитель ВАЗ на пешеходном переходе. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

ДТП произошло 9 августа в 21:25 на улице Мостостроителей в микрорайоне №1. 23-летний водитель ВАЗ-211440 допустил наезд на пешехода с ребенком на руках. Горожанка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 31-летняя жительница Кургана скончалась до приезда медиков. Ее двухлетний сын умер в машине скорой помощи во время реанимационных мероприятий.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозить до семи лет лишения свободы.

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