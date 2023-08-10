«Коммунисты России» предложили построить на Алтае деревни для переселенцев из Африки

Руководитель фракции «Коммунистов России» в законодательном собрании Алтайского края Сергей Матасов предложил создать в регионе деревни для переселенцев из Африки. В качестве примера возможности такого решения он привел случай в Тверской области, где заложили первый камень «Афродеревни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Территория у нас большая, иностранные студенты из Африки стараются поступить в наши учебные заведения. К тому же после прошедшего экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" стоит всерьез задуматься о международной дружбе наших стран и возможной взаимопомощи»,— пояснил инициативу господин Матасов в своем Telegram-канале.

Ранее ТАСС сообщал о том, что в Тверской области до конца 2024 года планируется построить хутор из пяти домов для фермеров из африканских стран. На этот проект выделено 5 га земли. Предполагается, что жители хутора будут производить сельхозпродукцию на базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

Как писал журнал «Огонёк», некоторые белые южноафриканские фермеры рассматривают Россию в качестве возможного места для миграции.

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Валерий Лавский