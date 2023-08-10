Гендиректора воронежского ЧОПа осудили за мошенничество со школами на 13,9 млн рублей

Бобровский райсуд Воронежской области вынес обвинительный приговор гендиректору частного охранного предприятия (ЧОП) Ларисе Петровой за два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) и 28 — мошенничества с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии). Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Женщину приговорили к шести годам условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Также был удовлетворен гражданский иск прокурора района о взыскании в пользу потерпевших 13,9 млн руб. — эта сумма фигурировала в уголовном деле как причиненный ущерб.

Судом установлено, что в 2021 году гендиректор вводила в заблуждение представителей образовательных учреждений Бобровского района, предоставляя им «недостоверные документы» для оплаты услуг по охране. В суде она частично признала свою вину, с гражданским иском не согласилась.

Как воронежская полиция возбуждала уголовные дела из-за недочетов в работе ЧОПов при охране муниципальных объектов — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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