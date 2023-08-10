Городецкие корабелы построили для Алтая дноуглубительное судно за 1 млрд рублей

ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (ССК, Городец, Нижегородская область) завершила строительство дноуглубительного судна для Алтайского края стоимостью 1 млрд руб. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, судно уже спущено на воду. В конце сентября оно должно прийти на территорию Алтайского края. «Благодаря работе этой спецтехники рассчитываем, что пропускная способность наших речных маршрутов станет больше. Значит, появится больше возможностей для отправки грузов по воде и развития всей инфраструктуры, связанной с этим направлением»,— отметил глава региона.

По данным ССК, судно проекта 4395 «Евгений Плескевич» будет эксплуатировать ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». Аналогичное судно ССК построила для Тюменской области.

Андрей Репин