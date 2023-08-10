Экс-владелец сети шинных центров «Таганка» Андрей Смышляев обжаловал приговор

Защита признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 51-летнего экс-владельца сети шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева подала жалобу на приговор, сообщается на сайте суда. Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Андрей Смышляев, как было установлено в Октябрьском райсуде Уфы, получил от ООО «Нокиан шина» автомобильные покрышки на 3 млрд руб., но за них до конца не рассчитался. Суд приговорил его в конце июля к восьми годам лишения свободы со штрафом в 950 тыс. руб.

Предприниматель вину не признал. В последнем слове он просил вернуть дело прокурору для дополнительного расследования.

Венера Хисамова

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