ЮУрГУ и автозавод «Урал» работают над импортозамещением раздаточных коробок

Ученые научно-исследовательского института «Опытное машиностроение» Южно-Уральского государственного университета совместно с автомобильным заводом «Урал» работают над проектом по импортозамещению раздаточных коробок с различным крутящим моментом.

Как сообщают в пресс-службе ЮУрГУ, в вузе разрабатываются 3D-модели и описание параметров прототипов раздаточных коробок немецкого и китайского производства. Реализация проекта идет в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» при поддержке правительства области.

Инициаторы проекта подчеркивают, что его реализация направлена на достижение технологического суверенитета.

«Раздаточная коробка – незаменимый механизм трансмиссии машины. Автозавод “Урал” заказал к исследованию три вида раздаточных коробок, отличающихся друг от друга производителем и характеристикой крутящего момента. Мы не изобретаем раздаточную коробку, мы проводим реинжиниринг прототипов».

Элементы каждой раздаточной коробки разобрали, отсканировали каждую деталь, определили ее размер. Далее были проведены металлографические исследования главных узлов, в ходе которых определили состав и свойства металла.