На благоустройство улицы Свердлова в Уфе потратят до 7 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы выбрало подрядчика для благоустройства улицы Свердлова от улиц Гоголя до Маркса (по четной стороне), сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Юнионтех». Работы будут выполнены за 6,6 млн руб. при начальной цене контракта около 8 млн руб. (дисконт 16%). Их профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен, в частности, до 1 октября установить люки, бордюры, уложить тротуарную плитку, высадить деревья и кустарники.

ООО «Юнионтех», согласно «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в июне 2019 года в Уфе. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее совладельцем является Елена Кожакина. Выручка компании за прошлый год составила около 540 тыс. руб., прибыль – 6 тыс. руб.

Венера Хисамова

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