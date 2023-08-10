ГИБДД назвала причину аварии с двумя фурами на М-5, в которой погиб водитель

Отдел ГИБДД Катав-Ивановска прокомментировал ДТП с большегрузами на трассе М-5 (1655 километр автодороги Москва – Челябинск), которое произошло 9 августа.

По данным ведомства, большегруз с цементом под управлением 46-летнего водителя двигался в Уфу.

«На спуске в результате пробоя переднего левого колеса автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещен, и столкнулся с другим большегрузом Volvo под управлением 50-летнего водителя»,- сообщают в ГИБДД.

Фура с цементом съехала на обочину и опрокинулась. Водитель скончался в районной больнице от полученных травм. Одной из причин трагедии стала техническая неисправность – на передней оси тягача слева стояла шина, которая не была пригодна к эксплуатации.