Чистый убыток «Южуралзолота» увеличился в 2,5 раза

По итогам первого полугодия 2023 года выручка АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Пласт, бенефициар – Константин Струков) сократилась на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,29 млрд руб. Чистый убыток вырос в 2,5 раза, до 6,3 млрд руб. Такие сведения содержатся в отчете компании о финансовых результатах по Российским стандартам бухгалтерского учета за шесть месяцев.

Прибыль ЮГК от продаж в первом полугодии составила 1,39 млрд руб. Годом ранее было 3,7 млрд. Кредиторская задолженность за последние шесть месяцев сократилась на 1,1 млрд руб., до 5,4 млрд на 30 июня 2023 года. Дебиторская почти не изменилась и составила 2,7 млрд руб., годом ранее – 2,5 млрд.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале августа арбитражный суд региона принял к производству иск АО «Корунд-циан» (Дзержинск) к ЮГК о взыскании 603,6 млн руб. задолженности. В принятии обеспечительных мер в виде ареста средства на счетах золотодобытчика суд отказал заявителю.

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