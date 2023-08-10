Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого из-за ревности

В Удмуртии перед судом предстал 37-летний житель Завьяловского района по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчину признали виновным, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Причиной преступления стала ревность.

Установлено, что трагедия произошла 10 марта, когда мужчина вместе со своей сожительницей и знакомым употребляли алкоголь в доме в деревне Старый Чультем. Однако ссора привела к тому, что осужденный взял нож и ударил 33-летнего жителя Ульяновска, в результате чего тот скончался.

Суд назначил мужчина 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.