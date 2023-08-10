Мэрия Уфы просит передать городу часть кинотеатра «Искра»

Администрация Уфы предложила конкурсному управляющему ООО «Флэйм» Алексею Емельянову передать часть здания кинотеатра «Искра», являющее объектом культурного наследия, в муниципальную собственность, сообщили в пресс-службе мэрии. Торги, проведенные ранее, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В собственности «Флейма» находится основное, «старое» здание кинотеатра, разделенное на две части площадью 2,6 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м. «Новое» здание «Искры», включая зал IMAX общей площадью 1,2 кв. м, принадлежит ООО «Лира».

Алексей Емельянов подтвердил «Ъ-Уфа», что получал такое письмо от администрации. Он отметил, что намерен проводить торги путем публичного предложения, потом актив будет предложен конкурсным кредиторам.

Кинотеатр перестал работать в начале 2021 года.

«Лира» и «Флэйм» были признаны банкротами в мае и июне 2022 года по заявлению ООО «Экотехнологии» (также является банкротом). Все три компании контролировал предприниматель Константин Воронцов.

Влада Шипилова

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