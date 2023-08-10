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Корма для домашних животных в Удмуртии подорожали на 8,4% за неделю

В Удмуртии с 1 по 7 августа зарегистрировали изменение цен на ряд товаров. Так, куриные яйца подорожали на 3% за неделю, вермишель — 2,9%, мука пшеничная — 2,2%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При этом стоимость картофеля стала меньше на 18,7%, столовой свеклы — 14,7%, а свежие помидоры подешевели на 12,5%. Кроме того, цена свежей белокочанной капусты сократилась на 8,5%, моркови — 6,5%, свежих огурцов — 6,3%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных на 8,4%, туалетная бумага — на 3,6%, зубная щетка — на 2,5%. Вместе с тем ценник на детские бумажные подгузники стал ниже на 1,3%.

Кроме того снизилась средняя стоимость пребывания в доме отдыха на 2,3%.

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