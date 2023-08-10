Алтайский край приобрел судно для углубления рек за 1 млрд рублей

Власти Алтайского края заказали специальное судно для углубления рек. Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко, в настоящее время ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» спустило судно на воду в Нижегородской области, прибытие спецтехники ожидается в конце сентября.

На сайте компании сообщается, что землесос проекта 4395 «Евгений Плескевич» – четвертое судно данного проекта, построенное на предприятии. Его будет эксплуатировать ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». "После достройки и испытаний землесос будет доставлен в Барнаул",– сообщает компания.

«Впервые за десятилетия для Алтайского края за счет федеральных средств было приобретено судно, которое предназначено для работ, связанных с углублением дна. Его стоимость — более 1 млрд руб.», - заявил губернатор. Ожидается, что судно позволит увеличить пропускную способность речных маршрутов, благодаря чему вырастет количество отправок грузов.

В 2022 году в Алтайском крае было перевезено более 1,1 млн тонн грузов, что соответствует вместимости 59 тысяч грузовых автомобилей. Такой показатель стал рекордным для региона впервые за 20 лет.

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Александр Киселев