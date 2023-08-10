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РПЦ планирует реконструировать Спасо-Преображенский кафедральный собор

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала Пермской епархии РПЦ разрешение на разработку проекта реконструкции Спасо-Преображенского кафедрального собора. Об этом сообщает ИА «Текст».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При разработке проекта будут определены все необходимые строительные работы, которые предстоит согласовать инспекции. «На данный момент такая документация в адрес инспекции не поступала»,— пояснила начальник инспекции Анна Князева.

Строительство Спасо-Преображенского собора велось в 1798–1820 годах. С 1932 года в соборе размещается Пермская художественная галерея. В 2011 году здание передали РПЦ. Экспозиции галереи, находящиеся в соборе, начнут вывозить в новое здание в октябре. Новое, строящееся здание галереи расположено на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина».

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