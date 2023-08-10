Оборудование для детского хирургического центра в Ростове закупят в 2023 году

Власти Ростовской области планируют начать монтаж оборудования в детском областном хирургическом центре уже в 2024 году. Готовность объекта составляет 86%, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«Задача – завершение строительной части в текущем году, Параллельно ведется монтаж оборудования. Мы видим, что качество проведения работ, а также сроки соблюдаются»,– цитирует пресс-служба слова Василия Голубева.

Детский хирургический центр начали строить в 2021 году. Медучреждение будет рассчитано на 280 мест. Здесь будут отделение функциональной диагностики, лаборатории, пищеблок, гостиница для временного пребывания родителей.

Анастасия Назарова