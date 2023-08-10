В Башкирии сформируют второй батальон имени Салавата Юлаева для участия в СВО

Советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками Национальной гвардии РФ Артур Юмагужин заявил о начале формирования второго батальона имени Салавата Юлаева. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Башкирский батальон».

Первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован по инициативе Артура Юмагужина в октябре 2022 года. По словам советника, общественный штаб воинского формирования продолжает принимать звонки жителей Башкирии с просьбой принять их на службу. Ранее это было невозможно из-за ограниченного штатного расписания, но сейчас получено разрешение о создании нового батальона.

Второй батальон имени Салавата Юлаева, как и первый, будет действовать в структуре войск Национальной гвардии. Отмечается, что требования к добровольцам смягчены — заключить контракт смогут мужчины в возрасте до 55 лет в хорошей физической форме.

В июле глава Башкирии Радий Хабиров заявил о создании седьмого по счету добровольческого батальона. Он будет носить имя Героя России Алмаза Сафина.

Наталья Балыкова

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