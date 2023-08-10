Суд объявил в розыск обвиняемую по делу о хищениях в новосибирском НИИТО

В Новосибирске объявили в розыск учредителя компании «Бизнес-Аналитика» Эльмиру Хафизову, которая находилась под судом по уголовному делу о масштабных хищениях при закупках оборудования для Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, добавив, что Центральный райсуд изменил Эльмире Хафизовой меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Согласно документам, поступившим в суд из правоохранительных органов, Эльмира Хафизова уехала за границу.

Дело о растрате бюджетных средств при поставках медизделий для нужд НИИТО, было возбуждено в 2017 году по материалам ФСБ. Расследование установило, что закупки производились через цепочку фирм-посредников, аффилированных с руководством клиники. Это обходилось значительно дороже прямых поставок, потери НИИТО за 2009–2017 годы составили свыше 1,3 млрд руб.

В качестве обвиняемых привлекли директора НИИТО профессора Михаила Садового, консультанта клиники по стратегическому развитию Сергея Поскочина, заведующую аптекой при НИИТО Елену Водянкину. Помимо работников клиники фигурантами дела стали Эльмира Хафизова и Светлана Тыщенко, соответственно учредитель и управляющая в ООО «Бизнес-аналитика» — компании, занимавшейся управлением фирмами—поставщиками НИИТО.

Консультант НИИТО Сергей Поскочин скрылся еще на стадии следствия. Суд выдал санкцию на его заочный арест, и господина Поскочина объявили в международный розыск.

Экс-директор клиники Михаил Садовой — единственный из пяти фигурантов расследования, кто признал вину. Кроме того, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него выдели в отдельное производство. В ноябре 2021 года суд назначил ему четыре года и два месяца колонии общего режима и штраф 620 тыс. руб.

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Константин Воронов