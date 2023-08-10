Челябинская область получит 1,7 млрд рублей на инфраструктурные проекты

Правительство РФ предоставит Челябинской области 1,7 млрд руб. в качестве казначейского кредита на инфраструктурные проекты. Об этом сообщил в telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Южный Урал вошел в список 32 субъектов РФ, чьи заявки на специальные казначейские кредиты одобрил кабмин.

«В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»– сообщил зампред правительства.

Самая большая сумма будет предоставлена Дагестану – 12,5 млрд руб. В первой тройке также Московская (9,8 млрд) и Архангельская (9,6 млрд) области.