Более 60% челябинцев считают, что мужчины и женщины в РФ имеют равные возможности

Мужчины и женщины в современной России имеют равные возможности, считают 61,8% респондентов, опрошенных социологами челябинского филиала РАНХиГС.

На втором месте по популярности ответ, что у женщин возможностей меньше – так считают 19,8% опрошенных.

Еще 14,5% считают, что гендерное неравенство имеет обратный характер, и мужчины, наоборот, уступают в возможностях. Как отмечают авторы исследования, в этой группе чаще, чем в целом по массиву опрошенных, представлены молодые респонденты (от 18 до 24 лет) и горожане старше 60.

Опрос проводился в апреле во всех районах города, в нем приняли участие 700 человек.