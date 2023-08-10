10 поддельных купюр обнаружили в Удмуртии во втором квартале 2023 года

В Удмуртии за второй квартал 2023 года из обращения изъяли 10 поддельных банкнот в прошлом году — 21. Как сообщает пресс-служба Банка России, также была выявлена поддельная купюра номиналом 100$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В частности, обнаружили банкноты номиналом 100 и 2 тыс. руб., а также по четыре банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб.

Как рассказала управляющий Отделением-НБ Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России

Татьяна Жиганшина, при обнаружении банкноты, в подлинности которой сомневаетесь, необходимо сдать ее на экспертизу в подразделение банка. Самостоятельно определить подлинность можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России».