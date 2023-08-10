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Подросток-мотоциклист погиб в Удмуртии после столкновения с Камазом

В Сарапульском районе Удмуртии в селе Выезд 9 августа около 13:00 произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 14-летний подросток за рулем мотоцикла при выезде со второстепенной дороги не уступил «КамАЗу» с прицепом.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ведется расследование.

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