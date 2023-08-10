Уровень воды в Черном море у берегов Новороссийска упал на 27 см

У берегов Новороссийска произошел значительный отлив Черного моря. Местные жители заметили, что литоральная зона увеличилась на 27 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

«На данный момент уже 27 см. И это не предел, так как уровень еще не полностью понизился», — написал в VK новороссийский фотограф Sega Black-Sea.

Горожанин опубликовал два снимка, сделанных 13 июля и 9 августа, на которых видны перепады уровня воды в море. На первой фотографии пирс находится полностью под водой, на второй – выступает из воды.

В середине июля жители Новороссийска заметили, что уровень воды в море поднялся якобы сразу на 40 см. Экологи зафиксировали подъем всего на 15 см. Как отметил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко, причиной прилива стал южный нагонный ветер и большое количество осадков.

Наталья Решетняк

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