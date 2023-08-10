Пять компаний французских брендов духов взыскивают с красноярца 500 тыс рублей

Владельцы брендов французских духов Сhanel SARL, Parfums Christian Dior, Kenzo S.A. Company, World Branding Mark S.A., LVMH Fragrance Brands направили иск в Арбитражный суд Красноярского края к местному предпринимателю Николаю Арзамасову. Компании требуют взыскать с него 520 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Нарушения были установлены региональным Роспотребнадзором во время проверки магазина Косметик Стор. По мнению организаций, бизнесмен намеренно использовал товарные знаки известных брендов для собственного заработка. Также в претензии истцов указывается, что обвиняемый ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков.

Компании считают, что подобные действия нанесли им репутационные потери и привели к потере клиентов, которые ориентированы на известные бренды.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в арбитраж Красноярского края поступил иск швейцарской компании Manufacture et fabrique de montres et chronomtres Ulysse Nardin Le Locle S.A. (Мануфактура и фабрика часов и хронометров Улисс Нардан Ле Локль С.А.). Организация требовала взыскать с местной предпринимательницы Олеси Новиковой 50 млн руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. В феврале этого года суд вынес решение о частичном удовлетворении требований, снизив сумму до 25 тыс. руб.

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Александр Киселев