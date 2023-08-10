Жителю Омска грозит до 17 лет колонии за изнасилование и грабеж на 1,6 млн руб.

В Омской области гоcобвинитель запросил 17 лет колонии строгого режима местному жителю, обвиняемому в изнасиловании и грабеже.

Согласно версии следствия, в марте этого года подсудимый приехал к местной жительнице, чтобы приобрести у нее товар по объявлению. В квартире он направил на потерпевшую пистолет и, угрожая убийством, похитил у нее ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги. Сумма похищенного составила 1,6 млн руб.

Также злоумышленник заставил жертву отдать ему автомобиль Mazda 6. После он запер женщину в подвале гаража, где удерживал ее некоторое время, нанося удары электрошокером. Позднее он вывез ее за пределы города и изнасиловал.

Мужчину удалось задержать при попытке продать украденное авто. Уточняется, что вину в совершении преступлений, за исключением кражи, он не признал.

Фигуранту предъявлены обвинения сразу по четырем статьям , ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, максимальное наказание лишение свободы до 15 лет).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев