В Стрежевом в День города ЗАГС остался без заявок на регистрацию браков

Впервые ни одна пара в Стрежевом Томской области не пожелала зарегистрировать брак в местном ЗАГС в День города, который отмечается 1 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Валерий Дениченко.

«Сегодня я столкнулся с необъяснимым. Как оказалось, на открытии праздничных мероприятий 1 сентября мы не сможем поздравить молодоженов»,- с удивлением констатировал глава города. По его словам, ранее число таких пар достигало десяти. В ходе церемонии регистрации брака молодожены 1 сентября по традиции получали денежные сертификаты от компании «Томскнефть» и мэрии.

«Заключение брачных союзов в этот день символизирует развитие города, связь поколений и вызывает бурю положительных эмоций. А вот отсутствие новобрачных может только тоску нагнать»,- отреагировал на отсутствие регистраций господин Дениченко.

По данным Томскстата, в 2022 году в Томской области зарегистрировали брак 7,5 тыс. пар, примерно на 700 больше, чем в 2021-м. Население Стрежевого составляет около 39 тыс. человек.

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Валерий Лавский