Новосибирец изготавливал поддельные удостоверения сотрудников силовых структур

ФСБ задержала 26-летнего жителя Новосибирска, организовавшего изготовление служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов и сбыт поддельных документов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, типографию подозреваемый устроил в своей квартиру. Контрразведчики изъяли у него оттиски печатей, штампов, бланки поддельных документов, фальшивые обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры и других госорганов, а также защитные голографические стикеры и ламинат.

Опираясь на материалы ФСБ, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК России (подделка, изготовление, оборот поддельных документов). Подозреваемый вину признал.

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Илья Николаев