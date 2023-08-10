В Томской области заболеваемость энтеровирусом выросла в четыре раза

С кона июля в Томской области резко выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией. За последнюю неделю выявлено с 50 случаев, что выше среднемноголетнего уровня почти в четыре раза, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Большая часть заболевших – дети в возрасте до 6 лет. «Дети до 3-х лет составили - 30%, дети 3-6 лет - 50%, дети 7-17 лет - 19% и около 1% взрослых. В одном случае зарегистрирован энтеровирусный менингит, в остальных инфекция протекала в легкой форме»,– уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что основная часть случаев выявлена в Томске, Стрежевом и в трех районах области: Молчановском, Шегарском, Томском.

В Роспотребнадзоре отмечают, что чаще всего заражение происходит из-за несоблюдения личной гигиены и купания в несанкционированных местах (в водоемах вирус может жить до двух месяцев). Основная опасность заболевания — развитие менингита и последующих осложнений, отмечают медики.

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Оксана Павлова