СКР заинтересовался судьбой многодетной семьи, живущей в аварийном доме в Туапсе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о возможном нарушении жилищных прав многодетной семьи в Туапсинском районе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как сообщили в ведомстве, ранее в СМИ прозвучала информация о том, что в Туапсинском районе многодетная семья пять лет живет в аварийном доме, который пострадал от залповых ливней. Однако, несмотря на наличие решения суда о признании дома аварийным, семью до сих пор не переселили в безопасное жилье.

По данному факту в СУ СКР по Кубани организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил господину Маслову представить доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и принятых мерах к защите прав многодетной семьи.

Василий Хитрых

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