Включили аварийную

Следственный комитет заинтересовался ходом реализации программы социальной ипотеки Татарстана. Глава ведомства Александр Бастрыкин вчера провел онлайн-прием жителей города Азнакаево, получивших в рамках данной программы новое жилье, которое фактически оказалось аварийным. Многоквартирный дом подлежит расселению, а в отношении владельца компании-застройщика и главы местного отдела Госстройнадзора, выдавшего разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, завели уголовные дела. В Государственном жилищном фонде при президенте Татарстана, который является оператором программы и непосредственно предоставил аварийное жилье азнакаевцам, заявляют, что фонд сам стал пострадавшим — квартиры для льготников он приобретал по договору долевого строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Весь дом держится на деревянных балках

Фото: Отделение Народного фронта в Республике Татарстан Весь дом держится на деревянных балках

Фото: Отделение Народного фронта в Республике Татарстан

Вчера глава следственного управления СКР в Татарстане Валерий Липский доложил председателю СКР Александру Бастрыкину, что владельцу и директору ООО «Команда строительного творчества – 2000» («КСТ–2000») Борису Зигангирову предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как следует из сообщения СКР, компания господина Зигангирова строила многоквартирный дом в Азнакаево на Радужной, 3, квартиры в котором были предоставлены льготникам, в том числе многодетным семьям и сиротам. Теперь дом признан аварийным.

Доклад состоялся в ходе онлайн-приема Александром Бастрыкиным инициативной группы жителей этого дома.

«По заключению комиссионной строительно-технической экспертизы, проведенной в Судебно-экспертном центре СК России, выявлены отступления от установленных требований в виде пониженной прочности железобетонных плит перекрытий в жилом доме, которые привели к прогибам потолка в подвальном помещении, образованию трещин на стенах»,— сказал Валерий Липский. Он добавил,что жильцы будут расселены, а их аварийные квартиры будут выкуплены исполнительным комитетом Азнакаевского района «за счет средств, выделенных правительством Республики Татарстан».

Речь, по информации регионального штаба Народного фронта (НФ) в Татарстане, идет о 144-квартирном доме, построенном в 2011 году. 133 квартиры в нем примерно за 177 млн руб. были приобретены по договору долевого участия некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» (ГЖФ) и затем предоставлены на условиях социальной ипотеки льготным категориям граждан — инвалидам, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям.

ГЖФ является оператором социальных жилищных программ в Татарстане. В частности, фонд реализует программу социальной ипотеки, предполагающую предоставление льготным категориям населения жилья по цене 35 тыс. руб. за кв. м в рассрочку под 7% годовых с первоначальным взносом от 10%.

В НФ отмечают, что «с первых дней заселения люди столкнулись с множеством проблем: крыша подтекает, кругом трещины, в квартирах постоянная сырость». «А если заглянуть в подвал дома, то можно ужаснуться от факта, что весь дом держится на деревянных балках»,— говорят члены организации, в которую обращались жители аварийного дома.

Как следует из сообщения СКР, власти планировали предоставлять людям новое жилье в течение нескольких лет — до 31 декабря 2027 года, однако теперь «при содействии следственных органов СК России вопрос с их расселением решается в ускоренном темпе». При этом многодетным семьям и сиротам будет оказана помощь при проведении внутренних отделочных работ в новом приобретенном жилье, говорится в сообщении СКР.

Ранее штаб НФ сообщал, что жители аварийного дома в Азнакаево были несогласны с условиями выкупа жилья, считая предложенную властями стоимость и замеры выкупаемых площадей заниженными — «вплоть до 5 кв. м».

На приеме у Александра Бастрыкина они, как говорится в сообщении СКР, задали «ряд вопросов, связанных с их расселением и получением соответствующих денежных компенсаций», глава ведомства поручил Валерию Липскому «держать на контроле ситуацию с расселением людей», а также «оказать содействие» потерпевшим в подготовке гражданского иска к Борису Зигангирову «на сумму, соразмерную стоимости жилья».

Кроме того, уголовное дело заведено в отношении начальника отдела №1 Юго-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства инспекции государственного строительного надзора Татарстана Р.Х. Фаттахова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В отношении руководства районного подразделения СКР, которое, по выражению господина Липского, «допустило волокиту» на начальном этапе расследования дела об аварийном доме, «приняты меры дисциплинарного характера».

В региональном штабе НФ считают, что ответственность за произошедшее также должен нести ГЖФ, поскольку «исполнитель программы социальной ипотеки не контролирует качество построенного за бюджетные деньги жилья и подписывает акты приема непригодных для жизни квартир».

Однако в ГЖФ «Ъ-Казань» заявили, что фонд — «такая же пострадавшая сторона, как и жители». «При строительстве данного дома Госжилфонд выступил дольщиком, участвовавшим в финансировании строительных работ. Застройщиком дома, который проводил весь цикл строительного производства, включая проектирование, строительство и ведение технического надзора, являлся ООО «КСТ-2000»»,— отмечают в ГЖФ.

В марте 2021 года УК «Жилсервис-Азнакаево», которая обслуживает дом, с целью признания объекта непригодным для проживания и проведения противоаварийных работ обращалась с иском к «КСТ-2000» и Госжилфонду. Суд признал дом построенным с ненадлежащим качеством и обязал застройщика устранить нарушения. «Согласно решению суда, устранение всех замечаний возложено на ООО «КСТ-2000»,— напомнили «Ъ-Казань» и в пресс-службе фонда.

Полина Петрова