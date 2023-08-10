Гераськин Тимофей Юрьевич

Родился 21 августа 1978 года в городе Сосновый Бор Ленинградской области. В 2002 году закончил Московский авиационный институт по специальности «инженер контрольных систем».

С марта 2004 года в автобизнесе, начинал менеджером по продажам. В 2008 году присоединился к команде Inchcape в качестве директора по обслуживанию, отвечая за открытие нового дилерского центра Toyota. С 2013 по 2015 год был управляющим директором бренда Toyota, а в 2015 году назначен региональным директором по Санкт-Петербургу. С 2019 по 2020 год — управляющий директор по розничным операциям Северной Европы и Санкт-Петербурга, занимался реструктуризацией розничного бизнеса в регионе (Латвия, Эстония, Литва, Польша и Финляндия). С апреля 2020 года — генеральный директор ГК «БорисХоф» (до 2022 года — Inchcape).

Не женат, четверо детей.