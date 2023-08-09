«Крылья Советов» уступили «Зениту» в матче Кубка России

В среду, 9 августа, самарские «Крылья Советов» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Самарская команда потерпела второе поражение подряд в турнире.

Единственный мяч у победителей забил Иван Сергеев.

«Зенит» набрал 6 очков и лидирует в турнирной таблице группы C. «Балтика» идет на втором месте, имея в активе 3 балла. «Крылья Советов» и «Ахмат» пока очков не набрали.

Евгений Чернов