Курс доллара. Прогноз на 10–11 августа

Егор Жильников,

главный аналитик Диапазон колебания доллара может составить 95–100 руб. Ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспортеров продолжает оказывать давление на позиции национальной валюты из-за проблем с репатриацией средств и сокращения экспортных поставок при устойчивом спросе среди импортеров. Так, например, торговый баланс России с Китаем стал отрицательным. По нашей оценке, доллар может попытаться пойти выше. Однако мы отмечаем заметную техническую перегретость американской валюты, поэтому потенциал ее роста, по нашему мнению, по-прежнему ограничен. В ближайшей перспективе целевой диапазон колебания доллара может составить 95–100 руб.

Денис Буйволов,

аналитик Ликвидность рынка сезонно понижена Российская валюта остается слабой, однако мы видим, что девальвационный импульс замедлился, что может указывать на скорый разворот тренда. Этому должны способствовать выросшие с конца июля цены на нефть, сужение ценового разрыва между нефтью Urals и Brent, монетарная жесткость ЦБ, улучшение динамики ВВП и стабилизация бюджетных параметров. В то же время важно подчеркнуть, что ликвидность рынка сезонно понижена, это не позволяет исключать тестирование долларом новых экстремумов ближе к психологической отметке 100 руб./$. При подходе к ней с большой вероятностью в ситуацию вмешается ЦБ. Помимо слабости показателей платежного баланса, на рубль может давить нисходящее движение на российском долговом рынке, индекс российских облигаций RGBI упал до минимальных значений с сентября 2022 года.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Против российской валюты продолжает играть снижение сальдо текущего счета платежного баланса Евро и доллар продолжают рост на Московской бирже. Потенциально позитивными для рубля на текущий момент выступают новости о переводе расчетов за экспорт российской сельхозпродукции на рубли, а также рост стоимости нефти. Однако эти факторы имеют отложенный эффект. Поддержать спрос на нефть, а вместе с ним и рубль могут новости о восстановлении экономики одного из главных ее потребителей — Китая. Однако здесь впервые за последний год заявили о дефляции. Против же российской валюты продолжает играть снижение сальдо текущего счета платежного баланса.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Без вмешательства властей рубль может продолжить сдавать позиции умеренными темпами Давление на рубль несколько снижается при приближении к уровню 100 руб./$. Однако отсутствие объективных факторов поддержки рубля в условиях нейтральной реакции властей на прошедшую девальвацию придает уверенности спекулятивной игре против российской валюты. Тем временем данные по счету текущих операций РФ за июль не свидетельствуют о катастрофе, а статистика за второй квартал была пересмотрена в лучшую сторону. Цены на нефть РФ также растут, находясь на девятимесячных максимумах. Без вмешательства властей рубль может продолжить сдавать позиции умеренными темпами, при этом даже вербальные интервенции в пользу рубля могли бы сбить спекулятивные стратегии и укрепить рубль на 3–5%.