Курс доллара. Прогноз на 10–11 августа

В среду биржевой курс доллара после семнадцатимесячного перерыва поднимался выше уровня 98 руб./$. Даже с учетом снижения на закрытии торгов до отметки 97,2 руб./$ курс остался возле максимумов с 25 марта 2022 года. Обесценение рубля вызвано дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта, а также сезонного высокого спроса на нее со стороны населения и растущего импорта в страну.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|96.00
|Банк Русский Стандарт
|92.00-96.00
|«БКС Мир инвестиций»
|93.00-97.00
|Экспобанк
|95.00-98.00
|Консенсус-прогноз *
|95.38
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Диапазон колебания доллара может составить 95–100 руб.
Ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспортеров продолжает оказывать давление на позиции национальной валюты из-за проблем с репатриацией средств и сокращения экспортных поставок при устойчивом спросе среди импортеров. Так, например, торговый баланс России с Китаем стал отрицательным. По нашей оценке, доллар может попытаться пойти выше. Однако мы отмечаем заметную техническую перегретость американской валюты, поэтому потенциал ее роста, по нашему мнению, по-прежнему ограничен. В ближайшей перспективе целевой диапазон колебания доллара может составить 95–100 руб.
Ликвидность рынка сезонно понижена
Российская валюта остается слабой, однако мы видим, что девальвационный импульс замедлился, что может указывать на скорый разворот тренда. Этому должны способствовать выросшие с конца июля цены на нефть, сужение ценового разрыва между нефтью Urals и Brent, монетарная жесткость ЦБ, улучшение динамики ВВП и стабилизация бюджетных параметров. В то же время важно подчеркнуть, что ликвидность рынка сезонно понижена, это не позволяет исключать тестирование долларом новых экстремумов ближе к психологической отметке 100 руб./$. При подходе к ней с большой вероятностью в ситуацию вмешается ЦБ. Помимо слабости показателей платежного баланса, на рубль может давить нисходящее движение на российском долговом рынке, индекс российских облигаций RGBI упал до минимальных значений с сентября 2022 года.
Против российской валюты продолжает играть снижение сальдо текущего счета платежного баланса
Евро и доллар продолжают рост на Московской бирже. Потенциально позитивными для рубля на текущий момент выступают новости о переводе расчетов за экспорт российской сельхозпродукции на рубли, а также рост стоимости нефти. Однако эти факторы имеют отложенный эффект. Поддержать спрос на нефть, а вместе с ним и рубль могут новости о восстановлении экономики одного из главных ее потребителей — Китая. Однако здесь впервые за последний год заявили о дефляции. Против же российской валюты продолжает играть снижение сальдо текущего счета платежного баланса.
Без вмешательства властей рубль может продолжить сдавать позиции умеренными темпами
Давление на рубль несколько снижается при приближении к уровню 100 руб./$. Однако отсутствие объективных факторов поддержки рубля в условиях нейтральной реакции властей на прошедшую девальвацию придает уверенности спекулятивной игре против российской валюты. Тем временем данные по счету текущих операций РФ за июль не свидетельствуют о катастрофе, а статистика за второй квартал была пересмотрена в лучшую сторону. Цены на нефть РФ также растут, находясь на девятимесячных максимумах. Без вмешательства властей рубль может продолжить сдавать позиции умеренными темпами, при этом даже вербальные интервенции в пользу рубля могли бы сбить спекулятивные стратегии и укрепить рубль на 3–5%.
Наблюдается снижение поступления экспортных потоков с одновременным ростом импортных
Рубль достиг обозначенной нами отметки в 98 руб./$, и состоялось определенное укрепление российской валюты. Из важного стоит отметить, что, по данным Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе—июле составил $25,2 млрд против $165,4 млрд в январе—июле 2022 года. Таким образом, наблюдается снижение поступления экспортных потоков с одновременным ростом импортных. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию в четверг данных по индексу потребительских цен в США в четверг. Значение по итогам июня составило 3% годовых. При сохранении инфляции на текущем уровне или ее снижении участники рынка будут закладывать вероятность паузы в дальнейшем повышении долларовой ставки, что придаст импульс всем рисковым активам, в том числе и локальным валютам. Хотя на российскую валюту это влияние будет минимальным.