Тендер на обустройство аллеи в Сочи за 27 млн рублей приостановили из-за жалобы

Тендер на обустройство аллеи с зонгами отдыха на улице Репина в микрорайоне Аше Лазаревского внутригородского района Сочи на 27,5 млн руб. приостановили из-за жалобы. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Жалобу направила московская компания «Монтажпроект». В качестве обоснования указано отсутствие информации о порядке обеспечения заявки участников.

«Просим проведения внеплановой проверки закупки и выдачи предписания о внесении изменений»,— говорится в тексте документа.

Тендер был размещен в системе 28 июля. Согласно протоколу итогов аукциона, заявки на участие в закупке подали пять организаций. Лучшим было признано ценовое предложение в объеме 20,7 млн руб. Итоги работы комиссии и определение поставщика к настоящему времени неизвестны.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram