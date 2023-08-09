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Умер художник Джейми Рид, он создал обложки релизов Sex Pistols

Художник и графический дизайнер Джейми Рид умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на его галериста.

Джейми Рид

Джейми Рид

Фото: Nigel Parry / National Portrait Gallery

Джейми Рид

Фото: Nigel Parry / National Portrait Gallery

«Художник, анархист, панк, хиппи, бунтарь и романтик. Джейми оставил после себя любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное творческое наследие»,— сказано в заявлении. Причины смерти не уточняются.

Джейми Рид родился в 1947 году в Лондоне. Его самые известные работы — обложки для релизов панк-группы Sex Pistols: синглов God Save the Queen и других, а также ее единственного альбома Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Все они были созданы во второй половине 1970-х годов.

Работы Джейми Рида в стиле газетных вырезок сформировали эстетику панка. Его работы выставлены в музее Виктории и Альберта и галерее Тейт в Великобритании, музее современного искусства в Нью-Йорке.

Джейми Рид был анархистом, близким к движению ситуационистов. Во время учебы в Кройдонском колледже в Лондоне господин Рид принимал участие в сидячей демонстрации вместе с менеджером Sex Pistols Малькольмом Маклареном.

Олеся Павленко

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