«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче второго тура Кубка России

Петербургский «Зенит» победил самарский ФК «Крылья Советов» в матче второго тура Кубка России. Встреча прошла в среду, 9 августа, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
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Единственный и победный гол в ворота противника на 50-й минуте забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.
По итогам 1-го тура Кубка России «Зенит» располагается на первой строчке в группе С, имея в активе 3 очка. «Крылья Советов» идут на третьей позиции с результатом в 0 очков. Благодаря сегодняшней победе у петербургской команды прибавилось ещё 3 очка, у самарской по-прежнему - ноль.
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