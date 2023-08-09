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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче второго тура Кубка России

Петербургский «Зенит» победил самарский ФК «Крылья Советов» в матче второго тура Кубка России. Встреча прошла в среду, 9 августа, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

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Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot; (Самара Арена)

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена" (Самара Арена)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot; (Самара Арена)

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена" (Самара Арена)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена" (Самара Арена)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена" (Самара Арена)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Единственный и победный гол в ворота противника на 50-й минуте забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

По итогам 1-го тура Кубка России «Зенит» располагается на первой строчке в группе С, имея в активе 3 очка. «Крылья Советов» идут на третьей позиции с результатом в 0 очков. Благодаря сегодняшней победе у петербургской команды прибавилось ещё 3 очка, у самарской по-прежнему - ноль.

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