Глава Краснодара поручил огородить все заброшенные здания в городе

Глава Краснодара Евгений Наумов заявил о необходимости огородить все заброшенные здания в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Все мы помним о происшествии, которое произошло в субботу — упал ребёнок. Сейчас там возводят ограждение. Продолжаем актуализировать список подобных заброшенных зданий. Каждый такой объект, каждая стройплощадка должны быть огорожены, чтобы дети не могли туда попасть»,— отметил господин Наумов.

В настоящее время в городе проводят работу по актуализации списка заброшенных зданий.

Ранее в Краснодаре школьник упал с третьего этажа заброшенного здания на улице Восточно-Кругликовской. По данным администрации, дети проникли на стройплощадку, чтобы поиграть, но одному из них стало плохо, и он упал. Мальчик получил травмы средней степени тяжести. В настоящее время он находится в больнице.

Анастасия Донскова

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