В честь Дня окончания Ленинградской битвы в Петербурге включат «Лучи Победы»

Небо над площадью Победы в Московском районе Санкт- Петербурга осветят "Лучи Победы" — прожектора на высотных зданиях у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Их включат вечером 9 августа по случаю 79-й годовщины окончания Ленинградской битвы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Смольном напомнили, что прожектора в городе включают по особым датам: в День прорыва блокады и в День полного освобождения Ленинграда от блокады, в День Победы, а также в рамках акции «Лучи Победы».

Во время блокады Ленинграда лучи прожекторов предупреждали жителей о приближении вражеских бомбардировщиков, а Московский проспект служил фронтовой дорогой.

В 1945 году на площади была возведена временная триумфальная арка, спустя 30 лет — появился монумент в честь героических защитников Ленинграда.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте