Боевикам напомнили о нападении на военных

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось слушание уголовного дела Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова, предполагаемых участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Их обвиняют в участии в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь военнослужащих. По версии следствия, подсудимые участвовали в нападении на российские войска в Чечне в октябре 1999 года, в результате которого погибли 15 военных, еще 28 получили ранения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению очередного дела предполагаемых участников банды террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. 48-летних Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова обвиняют в участии в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь военных (ст. 279; ч. 2 ст. 209; ст. 317 УК РФ).

На первом заседании были установлены личности подсудимых. Тахир Бегельдиев родился и живет в селе Кара-Тюбе Нефтекумского района Ставропольского края, Вахит Хамзатханов — в селе Сары-Су Шелковского района Чечни. У обоих есть жены и взрослые дети, оба были судимы ранее. Бегельдиев в 2001 году получил срок за участие в незаконном вооруженном формировании, вооруженный мятеж и незаконное хранение оружия, в 2021 году — за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Хамзатханов в 2004 году был осужден за бандитизм, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как указано в материалах нового уголовного дела в отношении Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова, они во время второй чеченской кампании воевали на стороне сепаратистов в составе одной из банд, подконтрольной Шамилю Басаеву и Хаттабу.

Эта банда была создана в начале 1999 года в станице Шелковской Шелковского района Чечни Султаном Эльмурзаевым по прозвищу Абдулвахаб. В нее входило не менее 100 человек.

По версии следствия, Тахир Бегельдиев и Вахит Хамзатханов присоединились к бандгруппе в середине 1999 года.

В первых числах октября 1999 года участники банды объединились с прибывшими в станицу Шелковскую участниками других формирований, состоящих из жителей Надтеречного, Наурского, Урус-Мартановского и других районов Чечни, а также с участниками «Ногайского джамаата» под руководством Муслима Кельдимуратова (Муслим), состоящего преимущественно из жителей Нефтекумского района Ставропольского края и Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской Республики. Кроме того, к группе присоединились около 20 иностранцев под руководством Хангошвили Зелимхана по прозвищу Дышно.

Объединенную банду из не менее чем 400 человек, названную «Шелковской джамаат», возглавил Хаттаб. Непосредственное руководство было поручено Султану Эльмурзаеву. Вооружившись автоматами, гранатометами, минометами и взрывными устройствами, рано утром 4 октября 1999 года участники банды из станицы Шелковской выдвинулись в станицу Червленную, расположенную в том же районе. Там они вырыли окопы и заняли позиции в ожидании российских военных.

Около 6:00 в районе кладбища на северной окраине станицы Червленной сепаратисты увидели солдат и начали стрелять по ним. Обстрел продолжался вплоть до вечера.

В результате столкновения погибли 15 военнослужащих, еще 28 получили ранения. Участники банды покинули место преступления.

Ожидается, что на следующем заседании, назначенном на 28 августа, прокурор зачитает обвинительное заключение по уголовному делу, а фигуранты выразят свое отношение к документу.

Кристина Федичкина