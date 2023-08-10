Колесо обозрения уложилось в договор

Известному нефтекамскому предпринимателю, отцу сити-менеджера Уфы Рафилу Мавлиеву удалось в семь раз снизить сумму компенсации, которую потребовало екатеринбургское ООО «Айронкат», установившее по его заказу в Нефтекамске колесо обозрения. В 2018 году во время установки аттракцион вышел из строя, и стороны договорились разделить расходы на ремонт. За замену деталей поставщик выставил предпринимателю счет на 14 млн руб. Суд первой инстанции удовлетворил иск поставщика, но апелляция по-новому оценила доводы сторон. Опрошенные «Ъ-Уфа» юристы считают, что перспектив для изменения решения в кассации немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

Предпринимателю Рафилу Мавлиеву удалось добиться пересмотра решения арбитражного суда Башкирии, удовлетворившего иск екатеринбургского ООО «Айронкат» о взыскании с него 14 млн руб. В эту сумму компания оценила стоимость новых элементов колеса обозрения, установленного в нефтекамском парке развлечений на Юбилейном проспекте. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд по заявлению господина Мавлиева снизил сумму выплаты в семь раз — до 2 млн руб.

Как следует из материалов дела, «Айронкат» весной 2018 года по заказу Рафила Мавлиева за 28 млн руб. изготовил колесо обозрения диаметром 50 м. Во время монтажа конструкции сторонним подрядчиком произошел обрыв троса, удерживающего колесо в неподвижном состоянии. В результате подвижная часть аттракциона пришла в движение, во время которого деформировалась и частично обрушилась. Представители поставщика и покупателя подписали акт, в котором прописали необходимость замены выведших из строя частей колеса. Стороны также оценили ориентировочные затраты на эти работы, а также транспортировку и монтаж деталей в 4 млн руб., договорившись, что разделят их пополам, а в случае превышения этой суммы — должны будут согласовать новую стоимость в дополнительном соглашении.

С июля по октябрь 2018 года «Айронкат» передал новые детали для колеса обозрения, а в мае 2021 года направил господину Мавлиеву претензию с требованием выплатить 14 млн руб. и затем обратился в суд.

В настоящее время аттракцион эксплуатируется. Территория, на которой расположен парк, предоставлена господину Мавлиеву в 2013–2014 годах в аренду без торгов. Ранее управление ФАС по Башкирии признало передачу земельного участка незаконной, мэрия оспорила решение и предписание антимонопольного ведомства в арбитражном суде. Первая и апелляционная инстанция согласились с выводами УФАС, однако кассационная инстанция указала на пропуск контролирующим органом трехлетнего срока возбуждения административного дела.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции сослался на подписанные господином Мавлиевым акты приемки новых элементов аттракциона, а также на результаты экспертизы их стоимости, проведенной по заказу истца ООО «Независимая экспертиза». Эксперт оценил стоимость деталей в 15,7 млн руб.

В апелляционной жалобе Рафил Мавлиев отметил, что ООО «Айронкат» заменило некачественные детали колеса обозрения в рамках гарантийного срока, и фактом повторной поставки «подтвердило свою виновность в поставке некачественных деталей», поэтому заказчик не должен возмещать компании какие-либо расходы. Кроме того, стороны не заключали допсоглашения к договору поставки, в котором, как договаривались ранее, должны были прописать стоимость новых запчастей.

Апелляционная инстанция, указано в постановлении, отметила, что виновность в инциденте предпринимателя или подрядчика, устанавливавшего колесо, не доказана, при этом в подписанном акте стороны согласовали порядок устранения дефектов аттракциона. Поскольку предприниматель добровольно согласился компенсировать расходы на дефектовку и замену деталей в размере 2 млн руб., он должен перечислить эту сумму исполнителю.

В «Айронкат» вчера сообщили, что пока не решили, будут ли обжаловать постановление апелляции.

«Именно истец должен был разобраться в причинах дефектов. В этой связи его попытка взыскать с ответчика стоимость замененных деталей выглядит неубедительной, — отмечает адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts Алексей Агеев. — Поэтому, если обстоятельства, изложенные в постановлении апелляционного суда, основаны на материалах дела, серьезных перспектив для кассационного обжалования я не вижу».

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин допускает, что суд кассации согласится с выводами апелляционного суда. «Изготовитель колеса необоснованно исключил стоимость новых деталей из своих гарантийных обязательств, на что и было указано апелляционным судом — подрядчик несет ответственность за недостатки и дефекты, если не докажет что они произошли по вине заказчика или вследствие нормального износа конструкции, а этого сделано не было»,— пояснил эксперт.

Наталья Балыкова

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