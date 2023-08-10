В Уфе пристраивают «Серебряный ручей»

Фонд развития территорий выставил на продажу четыре объекта незавершенного строительства бывшего застройщика ООО «Крона» в уфимском микрорайоне Дема (ЖК «Серебряный ручей») и право аренды участков под ними. Степень готовности зданий оценивается от 13% до 19%. Начальная цена лота составляет 593,9 млн руб. Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов считает эту сумму завышенной, так как недострои, которые начали возводить еще в 2010-х годах, возможно, придется сносить. Опрошенные застройщики отмечают необходимость строительной экспертизы объектов, но прогнозируют спрос на них. Возможную прибыль от застройки участков, даже с учетом сноса, они оценивают в пределах 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонд развития территорий ищет желающего достроить «Серебряный ручей» в Деме

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фонд развития территорий ищет желающего достроить «Серебряный ручей» в Деме

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Федеральный Фонд развития территорий выставил на торги право аренды участков с четырьмя долгостроями в проблемном жилом комплексе «Серебряный ручей» в Уфе, который возводило ООО «Крона» владельца девелоперской группы «Рассвет» Рашита Багаутдинова. Начальная цена лота установлена в 593,9 млн руб., минимальный шаг торгов — 0,5% от начальной цены. Общая площадь четырех участков составляет 5,9 га. Объекты находятся на пересечении улиц Генерала Кусимова и Дагестанской в микрорайоне Дема. Степень готовности недостроев оценивается от 13% до 19%. Аукцион назначен на 30 августа.

Высотность домов составляет от 11 до 14 этажей, они рассчитаны в общей сложности на 1,4 тыс. квартир жилой площадью 68,3 тыс. кв.м, площадь коммерческих помещений — 5,4 тыс. кв. м. Предельная высота домов ограничена 25 этажами. Разрешение на строительство действует до декабря 2025 года.

ЖК «Серебряный ручей» начинали строить в 2012–2014 годах. «Крона» возводила семь домов, из которых три были введены в эксплуатацию, строительство четырех объектов в 2018 году остановилось. В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами дольщиков в отношении неустановленных лиц. В 2021 году после признания «Кроны» банкротом Фонд развития территорий и республика выплатили компенсации 796 обманутым дольщикам на общую сумму около 2 млрд руб.

В настоящее время в Советском райсуде Уфы слушается уголовное дело в отношении заместителя директора «Кроны» Ильнура Шафикова и учредителя ООО «Базис» Альбины Булатовой (компания аффилирована с ГК «Рассвет»). Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Ильнур Шафиков, Альбина Булатова и Рашит Багаутдинов привлекли средства дольщиков на строительство восьми домов в «Серебряном ручье» и «Дубраве» в Кармаскалинском районе, но свои обязательства не исполнили. Владелец строительной компании Рашит Багаутдинов скрылся от органов следствия. В текущем году предприниматель был объявлен в федеральный розыск. Материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство, а сам он заочно арестован судом.

«На сегодня это самый крупный объект в Башкирии, который Фонд развития территорий когда-либо выставлял на торги»,— отметил заместитель министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов. Начальную стоимость объектов он назвал завышенной, так как недострои долгое время стояли без консервации. «Размер начальной цены предполагает, что дома можно достраивать прямо сейчас, но, учитывая, что они начали возводиться еще в 2010-х годах, возможно, большую их часть придется демонтировать. Кроме того, на тот момент использовались устаревшие на сегодняшний день планировки квартир. В целом, думаю, спрос будет, так как рынок растет»,— прокомментировал Артем Ковшов.

Владелец компании «Агидель-инвестстрой» Филюс Ишбулатов затруднился сказать, насколько это интересный проект для девелоперов: «Каждое из зданий нужно отдельно рассматривать, пригодно ли оно для достройки, может быть проще снести и построить новое. Мы уже поучаствовали в программе обманутых дольщиков, надо и другим дать шанс поработать в этом направлении».

Директор «Строительгрупп» Ильсеяр Ларионова оценила возможную выручку от продажи квартир в пределах 6 млрд руб. из расчета 90 тыс. руб. за кв. м, а чистую прибыль с учетом возможного сноса недостроенных домов — в размере 1,8–2 млрд руб. «Нужно делать строительную экспертизу, чтобы определить, целесообразно сносить или достраивать. Мы не рассматриваем возможность участия в этом проекте. В Деме очень плотная жилая застройка, стоимость строительства сетей может увеличить расходную часть. При отсутствии больших интересных площадок в городе, я думаю, что крупные застройщики, которым надо загружать свои предприятия работой, поучаствуют в аукционе. Таких относительно готовых площадок в городе не так много. При этом прогнозирую, что начальная цена в ходе торгов вырастет незначительно»,— сообщила госпожа Ларионова.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева также согласна, что без технической экспертизы сложно оценить привлекательность проекта: «Надо понимать, что там с конструктивом. Думаю, что по факту это будет полная перестройка, придется делать совершенно новый проект. Стоимость квадратного метра в этом районе я оцениваю в 90-100 тыс. руб., учитывая, что у площадки сложился не очень хороший имидж».

Влада Шипилова

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