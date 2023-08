Annbeauty открылись в «Золотом яблоке»

В трех флагманских магазинах сети «Золотое яблоко» в Москве и Санкт-Петербурге состоялось открытие корнеров Annbeauty, российского премиального бренда кистей для макияжа, собранных вручную в Японии, а также косметических продуктов для макияжа. В новых корнерах Annbeauty можно найти не только новинки, но и бестселлеры: бронзирующую пудру Your Cheeks Beach, палетки теней Your Vision PalettE в четырех цветовых вариациях, стойкие карандаши для глаз Your Eyes в четырех оттенках и ультратонкую помаду Your Lips.

