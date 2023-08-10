В ожидании «Оскара»

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самые известные роли Киллиана Мерфи: от «Оппенгеймера» до «Острых козырьков».

21 июля в прокат вышла драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», главную роль в которой сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи. Его воплощение образа Джулиуса Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы, вызвало значительный резонанс и одобрение критиков, фильм встретили настолько хорошо, что предсказывают как минимум несколько номинаций на «Оскар», а как максимум — победу главному герою. Мерфи 47 лет, из которых 25 он снимался в очень разноплановых фильмах и сериалах, принимал участие в телевизионных и театральных проектах. Интересно проследить его путь, который у него, как и у многих актеров, начинался со сцены. В 1996 году он дебютировал в пьесе Энды Уолш «Диско-свиньи», а через несколько лет по ней был снят художественный фильм с Мерфи в главной роли. С режиссером Кристофером Ноланом он начал работать в 2005 году на съемках фильма «Бэтмен: Начало», и именно тогда зародилась их многолетняя дружба. С первых лет своей карьеры Мерфи снискал признание публики, он известен своей особой драматической подачей ролей, будь то контуженный солдат в «Дюнкерке» или криминальный авторитет Томас Шелби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Диско-свиньи» (2001): первая главная роль Мерфи в кино, где он играет одного из подростков по кличке Свинья Фото: East News «Завтрак на Плутоне» (2005): эта роль принесла Мерфи номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в жанре мюзикла или комедии Фото: East News «Ночной рейс» (2005): Мерфи играет в паре с Рэйчел МакАдамс Фото: East News «Бэтмен: Начало» (2005): актеру в этом фильме досталась роль Пугала Фото: East News «28 дней спустя» (2007): велокурьер Джим в исполнении Мерфи в этом фильме вынужден бороться за выживание во время эпидемии Фото: East News «Темный рыцарь» (2008): Мерфи продолжает играть роль Джонатана Крейна (Пугала) – в компании с Хитом Леджером, Гэри Олдманом и Аароном Экхартом Фото: East News «Начало» (2010): в роли Роберта Фишера, наследника процветающей бизнес-империи Фото: East News «Темный рыцарь: восстание» (2012): Мерфи повторяет свою роль Джонатана Крейна (Пугала) в фильме появляется новый злодей – Бейн в исполнении Томаса Харди Фото: East News «Острые козырьки» (2013-2022): одна из самых известных ролей Мерфи – Томас Шелби, глава преступной группировки «Острые козырьки»: бывший ветеран, который борется с посттравматическим расстройством Фото: East News «Превосходство» (2014): в роли агента ФБР Дональда Бьюкенена Фото: East News «В сердце моря» (2015): Мерфи играет Мэтью Джоя, пассажира китобойного судна «Эссекс» во время плавания в 1820 году. История, которая показана в кино, в свое время вдохновила Германа Мелвилла на создание романа «Моби Дик» Фото: East News «Дюнкерк» (2017): детальное исследование эвакуации солдат союзников с пляжей Дюнкерка на севере Франции во время Второй мировой войны. Мерфи играет солдата, который выживает после атаки подводной лодки Фото: East News «Тихое место, часть 2» (2020): мир, населенный слепыми инопланетянами, обладающими особым слухом – Мерфи играет Эммета, друга покойного мужа Эвелин Эббот (роль Эмили Блант) Фото: East News «Оппенгеймер» (2023): в фильме рассказывается о работе Дж. Роберта Оппенгеймера (Мерфи) с лучшими учеными страны, генерал-лейтенантом Лесли Гроувсом (Мэтт Дэймон), Льюисом Штраусом (Роберт Дауни-младший) над созданием Манхэттенского проекта Фото: East News Следующая фотография 1 / 14 «Диско-свиньи» (2001): первая главная роль Мерфи в кино, где он играет одного из подростков по кличке Свинья Фото: East News «Завтрак на Плутоне» (2005): эта роль принесла Мерфи номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в жанре мюзикла или комедии Фото: East News «Ночной рейс» (2005): Мерфи играет в паре с Рэйчел МакАдамс Фото: East News «Бэтмен: Начало» (2005): актеру в этом фильме досталась роль Пугала Фото: East News «28 дней спустя» (2007): велокурьер Джим в исполнении Мерфи в этом фильме вынужден бороться за выживание во время эпидемии Фото: East News «Темный рыцарь» (2008): Мерфи продолжает играть роль Джонатана Крейна (Пугала) – в компании с Хитом Леджером, Гэри Олдманом и Аароном Экхартом Фото: East News «Начало» (2010): в роли Роберта Фишера, наследника процветающей бизнес-империи Фото: East News «Темный рыцарь: восстание» (2012): Мерфи повторяет свою роль Джонатана Крейна (Пугала) в фильме появляется новый злодей – Бейн в исполнении Томаса Харди Фото: East News «Острые козырьки» (2013-2022): одна из самых известных ролей Мерфи – Томас Шелби, глава преступной группировки «Острые козырьки»: бывший ветеран, который борется с посттравматическим расстройством Фото: East News «Превосходство» (2014): в роли агента ФБР Дональда Бьюкенена Фото: East News «В сердце моря» (2015): Мерфи играет Мэтью Джоя, пассажира китобойного судна «Эссекс» во время плавания в 1820 году. История, которая показана в кино, в свое время вдохновила Германа Мелвилла на создание романа «Моби Дик» Фото: East News «Дюнкерк» (2017): детальное исследование эвакуации солдат союзников с пляжей Дюнкерка на севере Франции во время Второй мировой войны. Мерфи играет солдата, который выживает после атаки подводной лодки Фото: East News «Тихое место, часть 2» (2020): мир, населенный слепыми инопланетянами, обладающими особым слухом – Мерфи играет Эммета, друга покойного мужа Эвелин Эббот (роль Эмили Блант) Фото: East News «Оппенгеймер» (2023): в фильме рассказывается о работе Дж. Роберта Оппенгеймера (Мерфи) с лучшими учеными страны, генерал-лейтенантом Лесли Гроувсом (Мэтт Дэймон), Льюисом Штраусом (Роберт Дауни-младший) над созданием Манхэттенского проекта Фото: East News

Ирина Кириенко