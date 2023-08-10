В ожидании «Оскара»

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самые известные роли Киллиана Мерфи: от «Оппенгеймера» до «Острых козырьков».
21 июля в прокат вышла драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», главную роль в которой сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи. Его воплощение образа Джулиуса Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы, вызвало значительный резонанс и одобрение критиков, фильм встретили настолько хорошо, что предсказывают как минимум несколько номинаций на «Оскар», а как максимум — победу главному герою. Мерфи 47 лет, из которых 25 он снимался в очень разноплановых фильмах и сериалах, принимал участие в телевизионных и театральных проектах. Интересно проследить его путь, который у него, как и у многих актеров, начинался со сцены. В 1996 году он дебютировал в пьесе Энды Уолш «Диско-свиньи», а через несколько лет по ней был снят художественный фильм с Мерфи в главной роли. С режиссером Кристофером Ноланом он начал работать в 2005 году на съемках фильма «Бэтмен: Начало», и именно тогда зародилась их многолетняя дружба. С первых лет своей карьеры Мерфи снискал признание публики, он известен своей особой драматической подачей ролей, будь то контуженный солдат в «Дюнкерке» или криминальный авторитет Томас Шелби.