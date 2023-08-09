В Мостовском районе Кубани выпал град диаметром 7 см

В поселках Андрюки и Псебай Мостовского района прошедший град повредил кровлю нескольких соцобъектов и жилых домов. Об этом сообщил глава района Сергей Ласунов в Telegram.

«В Псебае и Андрюках работают аварийно-спасательные службы. На 19:00 назначено проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям»,— заявил глава района.

В станице Губской по данным господина Ласунова, повреждений жилых домов нет. В администрациях Андрюковского сельского поселения и Псебайского городского поселния развернуты штабы по работе с пострадавшим населением.

РИА Новости со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пишет, что максимальный диаметр града составил семь сантиметров.

В муниципалитет выехала противоградовая группа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Главы пострадавших поселений оценивают ущерб.

Анастасия Донскова

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