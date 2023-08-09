Прокуратура начала проверку после нефтяного разлива в Киришах

В Ленинградской области Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) инициировала проверку исполнения природоохранного законодательства после разлива нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги на станции Кириши – Заводская (Киришский район). Об этом «Ъ-СПб» сообщили в надзорном ведомстве.

В СЗТП пояснили, что источник загрязнения пока неизвестен — как и виновник происшествия. Прокуратура также даст оценку действиям ответственных должностных лиц.

Сейчас проводится сбор нефтепродуктов с поверхности и выемка грунта. На данный момент пятно локализовано.

По данным межрегионального управления Росприроднадзора, речь идет об отходах IV класса опасности, которые загрязнили воду, почву и лес на площади свыше двух тысяч квадратных метров.

Общая масса жидких отходов составила 9 тысяч тонн. В пробах почв выявлены превышения по нефтепродуктам от 600 до 800 раз выше нормы, а также установлены превышения по свинцу и кадмию, уточнили в ведомстве.

Андрей Кучеров

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