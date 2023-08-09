Театр «Шарманка» выселяют из здания музея из-за хранения газовых баллонов

Екатеринбургский театр «Шарманка» из-за нарушений норм пожарной безопасности должен покинуть подвал Музея археологии и истории Среднего Урала (входит в состав Свердловского областного краеведческого музея имени Клера) на проспекте Ленина, 69/10. Об этом говорится в письме министерства культуры региона директору театра «Шарманка» Ларисе Абашевой.

В минкульте отметили, что здание музея является режимным объектом. В частности, в нем хранится Большой Шигирский идол — деревянная скульптура более 5 м в высоту (после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м), возраст которой составляет более 11,5 тыс. лет — она была создана сразу после окончания Малого ледникового периода.

«В соответствии с правилами противопожарного режима в РФ на объектах защиты запрещается хранить и применять в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке», — указано в письме министерства культуры региона.

Госпожа Абашева пояснила «Ъ-Урал», что причиной претензий стали газовые баллоны, которые хранились в подвале. «Но, когда нам сделали по этому поводу замечания, мы перевезли все подобные вещи на склад на ЖБИ»,— уточнила она. По ее словам, пропановые баллоны были пустыми и ничего взрывоопасного в здании музея не хранилось.

Лариса Абашева уверена, что команда Музея археологии и истории ищет «любой повод выселить» театр, потому что «Шарманка» находится в открытом конфликте с заведующим музеем Константином Аникиным. По ее словам, она будет бороться за то, чтобы вернуть помещение театру.

Господин Аникин отказался от комментариев. Гендиректор краеведческого музея Александр Емельянов пояснил, что этот вопрос необходимо обсудить с министерством культуры.

Театр «Шарманка» работает в Екатеринбурге с 2003 года. Он ориентирован на создание детских спектаклей, мюзиклов и игровых программ для детей. За свою историю театр сменил много площадок: подвал на Малышева, 40, малый зал ЦК Эльмаш, Дом актера, театр «Щелкунчик», клуб EverJazz и другие. По словам Ларисы Абашевой, «Шарманка» сейчас помогает российским военным, участвующим в специальной военной операции (СВО). «С 24 февраля я театр сдвинула на второй план, очень плотно занимаюсь помощью фронту. Сама езжу в Донецк»,— уточнила госпожа Абашева.

Подвал здания по адресу пр. Ленина, 69/10 уже становился центром крупного конфликта в 2005 году. Тогда он находился в аренде Центра молодежной поэзии (ЦМП), который в 2004 году предоставил помещение труппе Коляда-театра. Вскоре между сторонами разразился конфликт, который закончился тем, что областные власти выделили Коляда-театру другое помещение.

Ева Коршунова

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