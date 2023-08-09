В Севастополе уволился глава Госэкспертизы после скандала с закупкой иномарки за 13 млн рублей

В Севастополе глава ГАУ «Государственная экспертиза Севастополя» Денис Жданов ушел в отставку по собственному желанию после размещения тендера на закупку автомобиля для учреждения за 12,8 млн руб. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: citroen.ru Фото: citroen.ru

«Те, кто готовили для него эти решения,— также последуют за ним. Я надеюсь, что это будет уроком для всех севастопольских чиновников. Надо включать голову, прежде чем про себя любимых думать»,— говорится в сообщении.

О закупке Citroеn SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT за 12,8 млн руб. для нужд ведомства стало известно после размещения тендера на портале ЕИС в сфере закупок 7 августа. Автомобиль должен был быть оснащен современной аудиосистемой на восемь динамиков, автоматическим управлением дверей и обивкой салона черной кожей. Закупка была отменена на следующий день.

Глава Севастополя отметил, что в настоящее время остро обсуждается проблематика поддержки отечественного автопрома. В то же время наблюдается серьезная нагрузка на местный бюджет.

Анастасия Донскова

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